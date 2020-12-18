15:31
USD 83.15
EUR 101.76
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. ЦИК разъяснила для СМИ правила аккредитации

10 января, в один день с досрочными выборами президента, пройдет референдум по определению формы правления.

Для того чтобы аккредитоваться, СМИ должны подать письменную заявку до 9 января. Группы за и против плебисцита обязаны оплатить размещение материалов в частных средствах массовой информации из денег избирательного фонда. Государственные СМИ предоставляют площадь и эфирное время бесплатно.

В ЦИК поступила первая заявка на регистрацию агитационной группы за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177186/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум по форме правления. Текебаев призвал агитировать за парламентаризм
Референдум по форме правления. Окончательные итоги подведут в феврале
Референдум по определению формы правления. В ЦИК поступила первая заявка
Референдум по форме правления: ЦИК утвердила календарный план
Референдум по определению формы правления. ЦИК обсуждает текст бюллетеней
Референдум по форме правления. Как будет проходить выездное голосование
Референдум угрожает стабильности. Мнение общественных наблюдателей
Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК
Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату
ЦИК определила банки для открытия спецсчетов группам за и против референдума
Популярные новости
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о&nbsp;возможных отключениях электроэнергии Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Постоянная чехарда. Владимир Путин о&nbsp;ситуации в&nbsp;Кыргызстане Постоянная чехарда. Владимир Путин о ситуации в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
18 декабря, пятница
14:45
В России остается высокой дискриминационная риторика в отношении мигрантов В России остается высокой дискриминационная риторика в ...
14:41
Россия отстранена от международных соревнований на два года
14:41
Референдум по форме правления. ЦИК разъяснила для СМИ правила аккредитации
14:24
Кыргызгидромет установит в Бишкеке 50 датчиков-мониторингов качества воздуха
14:12
Голод, психические расстройства. Проблемы внутренних мигрантов во время COVID-19