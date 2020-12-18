Референдум по форме правления. ЦИК разъяснила для СМИ правила аккредитации

10 января, в один день с досрочными выборами президента, пройдет референдум по определению формы правления.

Для того чтобы аккредитоваться, СМИ должны подать письменную заявку до 9 января. Группы за и против плебисцита обязаны оплатить размещение материалов в частных средствах массовой информации из денег избирательного фонда. Государственные СМИ предоставляют площадь и эфирное время бесплатно.

В ЦИК поступила первая заявка на регистрацию агитационной группы за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.