Референдум по форме правления. ЦИК разъяснила для СМИ правила аккредитации

10 января, в один день с досрочными выборами президента, пройдет референдум по определению формы правления.
Для того чтобы аккредитоваться, СМИ должны подать письменную заявку до 9 января. Группы за и против плебисцита обязаны оплатить размещение материалов в частных средствах массовой информации из денег избирательного фонда. Государственные СМИ предоставляют площадь и эфирное время бесплатно.
В ЦИК поступила первая заявка на регистрацию агитационной группы за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.
На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:
- президентская республика;
- парламентская республика;
- против всех вариантов.
Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.