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Власть

Депутат интересуется, не будет ли переквалифицировано дело Райымбека Матраимова

Законопроект об экономической амнистии — это возможность откупиться от наказания. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, инициатива направлена только на богатых людей.

«Денег нет — сиди в тюрьме. Интересно, не превратятся ли коррупционные преступления в экономическую контрабанду? Не будет ли переквалификации дела Райымбека Матраимова? Не окажется ли он контрабандистом?» — спросил Дастан Бекешев.

Его поддержала коллега Айсулуу Мамашова. Она отметила, что в стране, где изнасилование переквалифицируется в сексуальное деяние, вполне возможна и переквалификация коррупционных дел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177036/
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