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Общество

Экономическая амнистия. Кого из арестованных бизнесменов должны выпустить

Закон об экономической амнистии и принятые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс обязывают правоохранительные органы отпустить из-под стражи предпринимателей, которые подозреваются или обвиняются в нескольких видах преступлений. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, с 5 января 2021 года запрещено заключать под стражу предпринимателей и бизнесменов, которые подозреваются или обвиняются в совершении следующих преступлений:

  • против собственности: статьи УК КР «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»;
  • против порядка осуществления экономической деятельности: статьи УК КР «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность», «Лжепредпринимательство», «Монополистические действия и ограничение конкуренции», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», «Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг», «Экономическая контрабанда».
  • в сфере налогообложения: статьи УК КР «Подделка акцизных марок», «Производство продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок», «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков», «Уклонение от уплаты таможенных платежей», «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет», «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций»;
  • против интересов службы в коммерческих и иных организациях: статьи УК КР «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации», «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров».

«Сейчас под стражей находятся лица, которые обвиняются по этим статьям Уголовного кодекса. Их должны освободить, поскольку императивная норма обязывает не применять заключение под стражу. К примеру, сейчас в Бишкекском СИЗО-1 содержится предприниматель, которого подозревают по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества. Его не отпускают, несмотря на изменения в УПК», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии был подписан и. о. президента Талантом Мамытовым 5 января. В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184522/
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