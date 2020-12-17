08:52
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления: ЦИК утвердила календарный план

ЦИК утвердила календарный план по подготовке и проведению референдума по определению формы правления. 

Как сообщили 24.kg в ведомстве, возможны незначительные корректировки. Но основные пункты согласованы. Так, в список участников плебисцита изменения могут вноситься до 26 декабря. А извещение о наличии его в списке кыргызстанец должен получить не позднее 21 декабря. 

В Центризбиркоме уточнили, что изменить избирательный адрес смогут только те граждане, кто 10 января будет находиться за пределами Кыргызстана. Заявление они вправе подать до 26 декабря. 

Окончательный список голосующих в ЦИК должен поступить до 31 декабря. Он должен быть распечатан и направлен в УИК не позднее 7 января. 

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в Центризбирком на регистрацию.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176929/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум по определению формы правления. ЦИК обсуждает текст бюллетеней
Референдум по форме правления. Как будет проходить выездное голосование
Референдум угрожает стабильности. Мнение общественных наблюдателей
Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК
Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату
ЦИК определила банки для открытия спецсчетов группам за и против референдума
На проведение референдума потратят почти 40 миллионов сомов
Не перепутают. В ЦИК объяснили, чем будут отличаться бюллетени для голосования
Референдум по форме правления. Агитационным группам выделят эфирное время
Референдум по форме правления. Текст бюллетеня могут утвердить до 30 декабря
Популярные новости
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о&nbsp;возможных отключениях электроэнергии Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Бизнес
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
17 декабря, четверг
08:52
В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, перебросившего наркотики В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, пере...
08:37
В Бишкеке заработал елочный базар. После праздника дерево можно посадить в парке
08:36
Кыргызстанки завоевали золото и бронзу Кубка мира по борьбе
08:17
Референдум по форме правления: ЦИК утвердила календарный план
08:08
Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык
16 декабря, среда
23:49
Google начнет удалять неактивные учетные записи
23:24
Число мигрантов в России за этот год снизилось почти в два раза
22:59
Вузы Кыргызстана не попали в сотню лучших в регионе
22:42
На 46 тысяч сомов оштрафовали строительные компании в селе Орто-Сай