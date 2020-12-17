Референдум по форме правления: ЦИК утвердила календарный план

ЦИК утвердила календарный план по подготовке и проведению референдума по определению формы правления.

Как сообщили 24.kg в ведомстве, возможны незначительные корректировки. Но основные пункты согласованы. Так, в список участников плебисцита изменения могут вноситься до 26 декабря. А извещение о наличии его в списке кыргызстанец должен получить не позднее 21 декабря.

В Центризбиркоме уточнили, что изменить избирательный адрес смогут только те граждане, кто 10 января будет находиться за пределами Кыргызстана. Заявление они вправе подать до 26 декабря.

Окончательный список голосующих в ЦИК должен поступить до 31 декабря. Он должен быть распечатан и направлен в УИК не позднее 7 января.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в Центризбирком на регистрацию.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.