13:19
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату

Юристы намерены обратиться в Конституционную палату. Об этом сообщила эксперт в области конституционного права Сания Токтогазиева.

По ее словам, юристы будут оспаривать конституционность назначения референдума по определению формы правления. Сания Токтогазиева считает, что шестой созыв Жогорку Кенеша не имеет достаточных полномочий для подобной инициативы. В период ограниченных полномочий депутаты могут принимать только социально-экономические решения, но не инициировать конституционную реформу.

Напомним, закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176732/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК определила банки для открытия спецсчетов группам за и против референдума
На проведение референдума потратят почти 40 миллионов сомов
Не перепутают. В ЦИК объяснили, чем будут отличаться бюллетени для голосования
Референдум по форме правления. Агитационным группам выделят эфирное время
Референдум по форме правления. Текст бюллетеня могут утвердить до 30 декабря
ЦИК утвердит календарный план по проведению референдума
Референдум по форме правления назначен на 10 января 2021 года
Законопроект о референдуме по форме правления принят во втором и третьем чтениях
Законопроект о референдуме. Депутат напомнил об ответственности парламента
Не давите! В парламенте призывают к национальному диалогу
Популярные новости
Санкции в&nbsp;отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление Санкции в отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
Выборы президента. ЦИК ответила на&nbsp;жалобу, поданную на&nbsp;Садыра Жапарова Выборы президента. ЦИК ответила на жалобу, поданную на Садыра Жапарова
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
15 декабря, вторник
13:19
В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли более 1,6 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли...
13:15
В Бишкеке обсуждают делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы
13:02
Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату
12:54
В Бишкеке обманутые дольщики вышли на митинг к Верховному суду
12:45
В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности