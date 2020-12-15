Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату

Юристы намерены обратиться в Конституционную палату. Об этом сообщила эксперт в области конституционного права Сания Токтогазиева.

По ее словам, юристы будут оспаривать конституционность назначения референдума по определению формы правления. Сания Токтогазиева считает, что шестой созыв Жогорку Кенеша не имеет достаточных полномочий для подобной инициативы. В период ограниченных полномочий депутаты могут принимать только социально-экономические решения, но не инициировать конституционную реформу.

Напомним, закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики: