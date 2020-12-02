Талант Мамытов примет участие в онлайн-заседании совета ОДКБ

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заседание пройдет сегодня. Будут обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности Организации, ход реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ, дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества государств — членов ОДКБ.

Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.