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Власть

Талант Мамытов примет участие в онлайн-заседании совета ОДКБ

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заседание пройдет сегодня. Будут обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности Организации, ход реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ, дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества государств — членов ОДКБ.

Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175185/
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