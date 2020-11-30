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Власть
Сюжет: COVID-19

Вузы Кыргызстана откроют после Нового года

Вузы в Кыргызстане откроют после Нового года. Об этом в своем микроблоге Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

из Twitter
Фото из Twitter. Публикация Эльвиры Сурабалдиевой

Чиновница просит кыргызстанцев потерпеть. «По детским садикам вопросов и сложностей в городах больше, рассматриваем их. Сейчас вопрос лишь в том, вытянем ли массовый наплыв тяжелых (зараженных коронавирусом) пожилых и хроников в больницах», — написала она.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула, что из-за того, что школы закрыты, родители с учителями договариваются об учении детей в частных помещениях за отдельную плату.

«Думаю, что со школами по всей стране стоит лишь один вопрос — их открытие по просьбам родителей и учителей. По-тихому город бегает с учителями по частным помещениям. Смысл в таких махинациях?» — задается вопросом Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174861/
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