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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Артем Новиков поручил провести мониторинг цен на лекарства в регионах

Государство готово к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания республиканского штаба заявил исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его данным, ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Ежедневно регистрируют свыше 400-500 новых случаев.

«В последние дни наблюдается позитивная динамика, однако мы должны быть готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации. Госпитализация заболевших должна проводиться оперативно и без очередей. Следует подготовить четкий график заполняемости койко-мест в медицинских учреждениях, распределения лекарств, СИЗ, медоборудования с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Важно обеспечить все больницы автономными генераторами энергоснабжения», — сказал Артем Новиков.

Он отметил, что в стране достаточно лекарств и СИЗ.

Минздраву поручили провести мониторинг цен на медикаменты в регионах республики и продолжить работу по повышению уровня оснащенности больниц необходимыми оборудованием и лекарствами.

«Впереди новогодние праздники, далее досрочные выборы президента. Эти события связаны с увеличением контактов между людьми. Важно не допустить увеличения числа зараженных COVID-19 граждан. Система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов в период новогодних праздников и предстоящих выборов», — заключил и. о. главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173973/
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