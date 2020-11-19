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Власть
Сюжет: COVID-19

Передумали. Кинотеатры в стране пока решили все-таки не открывать

Кинотеатры в Кыргызстане открывать пока не намерены. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

По его данным, этот вопрос находится на рассмотрении кабмина. «Данные заведения начнут функционировать в случае принятия соответствующего решения республиканского оперативного штаба», — проинформировали редакцию.

Отметим, вчера источники 24.kg в республиканском штабе сообщали, что кинотеатры откроют с сегодняшнего дня.

Напомним, что из-за распространения COVID-19 в республике кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже восемь с половиной месяцев они не работают, а последние два живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173633/
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