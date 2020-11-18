Новая редакция Конституции. Налицо нарушение системы сдержек и противовесов

Новая редакция Конституции — это изменение правил игры властью для укрепления своего положения, а не работа над улучшением социально-экономического положения страны, заявила 24.kg политолог Наргиза Мураталиева.

По ее мнению, шестой созыв Жогорку Кенеша неправомочен инициировать конституционную реформу с учетом окончания срока его полномочий. У депутатов отсутствует легитимность.

По ее мнению, подобные реформы, затрагивающие основы государства, интересы и права каждого гражданина страны целесообразно проводить в более-менее стабильные периоды развития страны.

«Сейчас, когда наблюдается правовой нигилизм, политический и экономический кризис, в чем такая острая срочность этой реформы? В первую очередь ресурсы госаппарата и власти должны быть направлены на решение экономических проблем, сохранение имеющихся инвестиций, укрепление гарантий для бизнеса, борьбу с пандемией», — сказала Наргиза Мураталиева.

Политолог отмечает, что предлагаемый вариант Конституции нарушает систему сдержек и противовесов, а также нарушает принципы свободы слова. Конституционная реформа угрожает демократическим преобразованиям, которые проводились в Кыргызстане.

«Нацеленность срочным образом протащить абсолютно сырой вариант Основного закона говорит о том, что главная задача властей — это изменение правил игры для укрепления своего положения, а не работа над улучшением социально-экономического положения страны», — резюмировала Наргиза Мураталиева.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.