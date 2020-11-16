Выборы президента. Из 63 уведомивших ЦИК об участии 15 сдали языковой тест

Из 63 человек, подавших уведомления в ЦИК об участии в досрочных выборах президента, пока только 15 представили сертификат о сдаче теста на знание государственного языка. Об этом 24.kg сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, проверка документов продолжается. На это отводится четыре дня. «Сдать экзамен претенденты обязаны до 6 декабря включительно. В этот день истекает срок подачи документов для регистрации. До 3 декабря включительно они должны внести избирательный залог в размере 1 миллион сомов и сдать подписные листы на 30 тысяч подписей», — уточнил Кайрат Осмоналиев.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев — отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.