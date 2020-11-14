Выборы президента. Предварительные итоги будут подведены не позднее 12 января

Предварительные итоги досрочных выборов президента ЦИК разместит до 12 января включительно на своем сайте.

Уточняется, что официально результаты Центризбирком должен огласить до 24 января включительно.

Если два кандидата из баллотирующихся наберут одинаковое количество голосов, то избирательная комиссия объявляет второй тур не позднее чем в течение двух календарных дней со дня определения итогов голосования.

Если итоги будут признаны недействительными, то в течение месяца назначаются повторные, а также если в избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из них не был избран либо при повторном голосовании ни один не набрал большинство голосов.

Напомним, что сегодня последний день сдачи уведомлений об участии в гонке. До 6 декабря кандидаты должны подать в ЦИК необходимые документы. При этом Центризбирком напоминает, что избирательный залог и подписные листы нужно сдать до 3 декабря включительно.

Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года.