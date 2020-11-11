Физкультурник и владелец обменки: что известно о новом и. о. мэра Балыкчи

Исполняющим обязанности мэра Балыкчи назначен 37-летний Азамат Анарбек уулу. Об этом сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.

По его данным, Азамат Анарбек уулу родился 11 мая 1983 года. Женат, воспитывает четверых детей.

В 2005-м он окончил Государственную академию физкультуры и спорта. Начиная с 2016 года по сей день является председателем молодежного объединения «Жаштар ынтымагы».

По данным базы Минюста, Азамат Анарбек уулу является учредителем и гендиректором ОсОО «Гууд мани» (обменное бюро).