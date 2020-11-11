20:39
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Власть

Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне

Знаменитый дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где располагается квартира героя произведений Артура Конан Дойла сыщика Шерлока Холмса, принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Times. Издание в свою очередь ссылается юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

В 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Помимо дома Шерлока Холмса, по данным издания, семье Назарбаева принадлежат также несколько других строений и земля между домами № 215 и 237 на Бейкер-стрит.

Общая стоимость недвижимости составляет около 140 миллионов фунтов стерлингов. При этом 90 процентов собственности принадлежало Назарбаевой, ее сыну достались оставшиеся 10 процентов.

Согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году.

Сейчас она принадлежит другой компании из ОАЭ. Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, отказалась прокомментировать информацию издания.

В июне у дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой нашли элитную квартиру в Москве стоимостью около 230 миллионов рублей. Недвижимость находится в доме № 20 на улице Поварской на Арбате.

В марте Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Тогда же стало известно, что недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева выиграли суд, им вернули недвижимость на $100 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172532/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана и сделала обращение
В Лондоне скончался 30-летний внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев
Дочерей Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева сравнивают в соцсетях
Сооронбай Жээнбеков поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем
Казакстандын борбор шаарында Нурсултан Назарбаевдин монументинин ачылышы болду
Стало известно, кто сменил Даригу Назарбаеву на посту спикера сената Казахстана
Дарига Назарбаева лишилась депутатского мандата парламента Казахстана
Визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесли из-за коронавируса
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Назарбаевдин кызы Швейцариядан дагы кыймылсыз мүлк сатып алды
Популярные новости
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров и&nbsp;Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс &laquo;Ата-Бейит&raquo; Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
11 ноября, среда
20:20
Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Х...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
19:44
Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья