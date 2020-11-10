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Власть
Сюжет: COVID-19

Запретить корпоративы и открыть кинотеатры предложил и. о. мэра Бишкека

В рамках предупреждения распространения коронавируса необходимо запретить новогодние корпоративы. Такое предложение внес исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

Он объяснил: работу тойкана хотят запретить потому, что люди сидят там минимум по пять часов в закрытом помещении и заражают друг друга. Такая же ситуация с компьютерными клубами.

«Хотите заразиться коронавирусом, тогда идите в тойкана, отправляйте детей в компьютерные клубы. Что мы можем еще сказать? Поэтому я обращаюсь к правительству с предложением о запрете на проведение новогодних корпоративов. В первую очередь это касается государственных и муниципальных органов. В Бишкеке мы запретим такие мероприятия. В такое тяжелое время давайте подождем с празднованиями», — сказал Балбак Тулобаев.

Глава муниципалитета также предложил открыть фудкорты и кинотеатры с условием, что они будут соблюдать все меры безопасности. При этом Балбак Тулобаев отметил, что медики не рекомендуют открывать школы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172475/
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