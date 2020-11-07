Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по случаю дней истории и памяти предков. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента.

«Ежегодно 7-8 ноября в нашей стране отмечаются дни истории и памяти предков. Народная мудрость гласит: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Знание истории определяет настоящее народа и открывает путь для него в будущее. Недавние научные открытия доказали, что история кыргызов охватывает более трех тысяч лет. Кыргызы являются одним из древних народов Центральной Азии и Евразийского континента в целом», — сказал исполняющий обязанности президента премьер-министр.

Мы гордимся своей историей. Пережив судьбоносные испытания, наш народ, смог создать свою независимую государственность благодаря дальновидности, героизму и мудрости предков. Садыр Жапаров «Создание и сохранение кыргызской государственности было главной ценностью кыргызов на протяжении более трех тысячелетий. Идеи государственности, свободы, независимости и любви к родине стали основой эпоса «Манас» — вершины кыргызской духовности. Кыргызская государственность пережила все невзгоды, падения и взлеты. В средние века нашим предкам удалось создать в центре Евразийского континента Великую державу. Этот факт свидетельствует о том, что с древних времен кыргызы были цивилизаторским народом», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Героическая борьба с внешними и внутренними врагами позволила нашему народу занять достойное место в истории народов мира. Садыр Жапаров

По его словам, в ХХ веке кыргызскому народу выпало пережить большие испытания. Трагические события 1916 года, политические репрессии 1930-х годов привели к тяжелым потерям. В то же время благодаря неустанным усилиям и политической воле руководителей страны смогли создать свою советскую национальную государственность в составе СССР.

«За годы независимости кыргызская государственность пережила сложные испытания на прочность. В третий раз народные недовольства заканчиваются сменой власти. Сейчас наша история требует дальнейших глубоких исследований. Перед учеными-историками стоит ответственная историческая миссия. Будущие поколения должны получить достоверные, научно обоснованные ответы на такие вопросы, как: кем мы были, кем мы стали, кем мы станем? Ответы на эти вопросы будут способствовать сохранению нашей национальной идентичности, занятию своего достойного места в будущем мировом порядке. Историческая память спасет нас от манкуртизма», — заключил он.