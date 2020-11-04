Беспорядки в Кыргызстане. По факту нападения на прокуроров возбуждено дело

Права сотрудников прокуратуры должны соблюдаться наравне с правами других госслужащих. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

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По его словам, по факту нападения на сотрудников прокуратуры во время событий 5 и 6 октября возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«Сотрудники прокуратуры не защищены — у них маленькая зарплата, нет социального пакета. Я считаю, что это и влияет на то, что прокуроры порой идут на незаконные действия. Мы намерены устранить эти проблемы, однако вместе с тем и ответственность сотрудников надзорного органа увеличится», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, во время беспорядков после выборов неизвестные стали нападать на сотрудников прокуратуры. В частности, они заставили написать заявление об отставке прокуроров Джети-Огузского и Ат-Башинского районов.