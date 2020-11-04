13:13
USD 83.70
EUR 97.80
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Кыргызстане. По факту нападения на прокуроров возбуждено дело

Права сотрудников прокуратуры должны соблюдаться наравне с правами других госслужащих. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Читайте по теме
В Кыргызстане нападают на сотрудников прокуратуры

По его словам, по факту нападения на сотрудников прокуратуры во время событий 5 и 6 октября возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«Сотрудники прокуратуры не защищены — у них маленькая зарплата, нет социального пакета. Я считаю, что это и влияет на то, что прокуроры порой идут на незаконные действия. Мы намерены устранить эти проблемы, однако вместе с тем и ответственность сотрудников надзорного органа увеличится», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, во время беспорядков после выборов неизвестные стали нападать на сотрудников прокуратуры. В частности, они заставили написать заявление об отставке прокуроров Джети-Огузского и Ат-Башинского районов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171897/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Курманкул Зулушев рассказал о процессе экстрадиции сестры и. о. президента
Генпрокурор: Вину Мухаммедкалыя Абылгазиева во время пандемии выясняет следствие
Выборы-2020. Пять уголовных дел по подкупу голосов направлены в суд
Курманкул Зулушев: Прокуратура вне политики, гонений не будет
В Жогорку Кенеше объяснили, с чем связана задержка зарплаты сотрудникам
В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана
Беспорядки в Бишкеке. Депутат Умбеталы Кыдыралиев обвинил Эльвиру Сурабалдиеву
Беспорядки в Бишкеке. В реанимации БНИЦТиО остается один пострадавший
В Кыргызстане новый генпрокурор. Что известно о Курманкуле Зулушеве
Садыр Жапаров подписал указ о назначении Курманкула Зулушева генпрокурором
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Учителей в&nbsp;Оше заставили идти на&nbsp;встречу с&nbsp;Садыром Жапаровым принудительно Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Бизнес
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Впервые состоится турнир среди любительских команд &laquo;Фан-Лига Кыргызстан 2020&raquo; Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
Осенние акции в&nbsp;сети магазинов O!Store продолжаются! Осенние акции в сети магазинов O!Store продолжаются!
4 ноября, среда
13:04
Акылбек Сариев избран членом Центризбиркома Акылбек Сариев избран членом Центризбиркома
13:00
Беспорядки в Кыргызстане. По факту нападения на прокуроров возбуждено дело
12:57
Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша
12:52
MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
12:48
В Бишкеке родилась тройня. Мальчиков назвали Садыр, Жапар, Нургожо