В ЦИК разъяснили процедуру использования при голосовании формы № 2.

22 октября, напомним, Жогорку Кенеш принял пакет поправок в избирательное законодательство. Они предусматривали снижение порога до 3 процентов, залога — до 1 миллиона сомов и исключение формы № 2. Однако документ и. о. президента Садыр Жапаров еще не подписал.

Вместе с тем в Центризбиркоме отметили, что по форме № 2 смогут голосовать только те кыргызстанцы, кто в день досрочных выборов главы государства окажется за рубежом.

Окончательный список избирателей до 2 января включительно появится на сайте ЦИК. До 4 января он будет вывешен на участках.

Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.