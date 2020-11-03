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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кто сможет голосовать по форме № 2 — комментарий ЦИК

В ЦИК разъяснили процедуру использования при голосовании формы № 2.

22 октября, напомним, Жогорку Кенеш принял пакет поправок в избирательное законодательство. Они предусматривали снижение порога до 3 процентов, залога — до 1 миллиона сомов и исключение формы № 2. Однако документ и. о. президента Садыр Жапаров еще не подписал.

Вместе с тем в Центризбиркоме отметили, что по форме № 2 смогут голосовать только те кыргызстанцы, кто в день досрочных выборов главы государства окажется за рубежом.

С 19 ноября по 29 декабря включительно проводится прием заявлений от избирателей, прошедших биометрическую регистрацию, о намерении голосовать по форме № 2.

Контрольный список избирателей будет составляться до 18 декабря включительно. До 31 декабря будет скорректирован список тех, кто находится в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы.

Окончательный список избирателей до 2 января включительно появится на сайте ЦИК. До 4 января он будет вывешен на участках.

Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171726/
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