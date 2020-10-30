Выборы президента. В ЦИК рассказали, когда стартует агитационная кампания

В ЦИК рассказали, когда стартует агитационная кампания кандидатов в президенты.

Согласно календарному плану, претенденты на высший государственный пост должны приступить к агитации с 15 декабря. Кампания продлится до 9 января, которое объявлено днем тишины. До 15 декабря Центризбирком должен назвать кандидатов, кто попадет в избирательный бюллетень. До 6 декабря включительно претенденты должны сдать в ЦИК все документы, включая подписные листы. После сдачи последних в восьмидневный срок избирательная комиссия должна проверить их на достоверность.

Кроме того, избирательный залог в размере 1 миллиона сомов кандидаты должны внести до 3 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом 22 октября предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021-го.