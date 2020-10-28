Часть депутатов не хочет поддерживать Аиду Исмаилову

Вице-спикер Мирлан Бакиров объяснил, почему не хочет поддерживать кандидата на пост министра труда и социального развития Аиду Исмаилову.

По его словам, в социальной сфере огромное количество проблем. Аида Исмаилова уже была вице-премьером по социальным вопросам и никак себя не проявила. С ним согласился спикер Канат Исаев. «Вы же ничего не знаете. Ни бюджета ведомства, который собираетесь возглавить, ни названия не можете выговорить. Называете его министерством труда и обороны», — отметил Канат Исаев и добавил, что согласен с коллегами — Аида Исмаилова некомпетентна и ей еще рано быть министром.

Мирлан Бакиров добавил, что лично он тоже не может доверить Аиде Исмаиловой такую серьезную отрасль. «Извините, но я не готов вас поддержать и проголосую против», — сказал Мирлан Бакиров.

Аида Исмаилова пыталась объяснить, что постарается справиться. За нее заступился Улугбек Ормонов. Он сказал, что Аида Исмаилова не виновата ни в пандемии, ни в дефиците лекарств и врачей. Отвечать должно все правительство.