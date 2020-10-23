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Власть

Садыр Жапаров пообещал провести выборы до марта 2021 года

«Мы сейчас работаем в правовом поле. Внесем изменения в Конституцию. Президентские и парламентские выборы будут до марта», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, с марта все станут работать по новой системе. До этого будут работать по старой, но все законы, которые друг другу противоречат, будут меняться.

«Мы это принимаем. Что есть случаи, когда, как хотел, так и принимал законы. Были законы, которые работают против бизнесменов. Мы дали задание, все законы будем упорядочивать, чтобы обеспечить условия для бизнеса. Для этого понадобятся 2-3 месяца. Мы вам все исправим», — пообещал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170543/
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