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Власть

Это минус. Сторонники и.о президента умудрились испортить отношения с СМИ

У и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова большое поле для выстраивания взаимодействия со СМИ, считают участники круглого стола «СМИ и власть: взаимодействие или противостояние?», который прошел в 24.kg.

По словам учредителя «Кактус.медиа» Дины Масловой, не все чиновники от власти понимают, в чем основная роль СМИ, как и общество не знает, что должны делать журналисты.

С ней согласился главный редактор сайта Elgezit Семетей Аманбеков. Он считает, что взаимодействие нарушено, поскольку власть перестала прислушиваться к журналистам, расследованиям, анализу, которые предоставляют публицисты.

«Если бы была своевременная и адекватная реакция, то 5 октября не произошло бы таких событий», — сказал он, добавив, что сейчас аппарат Садыра Жапарова может выстроить мост между властью и СМИ.

«Садыру Жапарову сейчас надо из минуса выходить. Его сторонники умудрились испортить отношения со всеми СМИ, когда начали бегать по редакциям и угрожать журналистам», — сказала Дина Маслова.

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова отметила, что власть и журналисты должны взаимодействовать в публичном, открытом пространстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170143/
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