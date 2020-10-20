17:24
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Власть

Глава МИД Кыргызстана заверил посла Ирана, что все ветви власти страны легитимны

Фото МИД КР. Руслан Казакбаев принял Посла Ирана Саида Харази

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Саида Харази.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Руслан Казакбаев информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время ситуация в стране стабильная. Происходящие политические процессы вернулись в правовое поле, все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы работают в штатном режиме.

Кроме того, Руслан Казакбаев поблагодарил правительство Ирана за оказанную в мае и августе 2020 года гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, а также в связи с завершением строительства на средства иранского гранта в $1 миллион и передачи на баланс мэрии города Оша Спортивного комплекса кыргызско-иранской дружбы имени олимпийского чемпиона Голамреза Тахти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170018/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудничество Кыргызстана и Турции будет продолжено
Глава МИД предложил создать оперативный штаб по защите бизнеса и инвесторов
Страны Центральной Азии и Россия расширяют сотрудничество. По каким направлениям
Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане
Кыргызстан остается привержен международным обязательствам
Руслан Казакбаев и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в Кыргызстане
Уголовное дело об избиении кыргызстанцев в Хабаровске закрыто
ООН считает представителем конституционной власти Сооронбая Жээнбекова
На зарубежных избирательных участках на 9.00 проголосовали 535 человек
Для студентов из Кыргызстана может быть организован чартерный рейс в Россию
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
16:54
Председатель коллегии ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с назначением Председатель коллегии ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с н...
16:50
Антикоррупционная служба ГКНБ задержала экс-главу Госэкотехинспекции
16:28
Глава МИД Кыргызстана заверил посла Ирана, что все ветви власти страны легитимны
15:31
Второй день у мэрии митингует бишкекчанка: недовольна работой городских служб
14:56
На трассе Бишкек — Кара-Балта продолжается ремонт. Водителям предлагают объезд