Глава МИД Кыргызстана заверил посла Ирана, что все ветви власти страны легитимны

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Саида Харази.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Руслан Казакбаев информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время ситуация в стране стабильная. Происходящие политические процессы вернулись в правовое поле, все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы работают в штатном режиме.

Кроме того, Руслан Казакбаев поблагодарил правительство Ирана за оказанную в мае и августе 2020 года гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, а также в связи с завершением строительства на средства иранского гранта в $1 миллион и передачи на баланс мэрии города Оша Спортивного комплекса кыргызско-иранской дружбы имени олимпийского чемпиона Голамреза Тахти.