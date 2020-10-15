Феликс Кулов считает, что Сооронбая Жээнбекова вынудили подать в отставку

Экс-премьер-министр Феликс Кулов уверен, что президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он подтвердил, что встреча группы общественных деятелей с президентом сегодня состоялась. «Разговор об отставке не стоял. После ее (встречи) окончания в резиденцию приехали Садыр Жапаров и Камчы Ташиев», — написал Феликс Кулов.

«И вот громкая новость: президент резко меняет мнение и неожиданно подает в отставку. Вывод здесь может быть только один: некие силы (рано или поздно, уверен, станет известно, что за силы) решили пойти на силовой захват власти и президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война, настоящая, без всяких кавычек», — считает бывший чиновник.

По его мнению, иначе просто так с должности главы государства в такое кризисное для страны время не уходят.