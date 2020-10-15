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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Феликс Кулов считает, что Сооронбая Жээнбекова вынудили подать в отставку

Экс-премьер-министр Феликс Кулов уверен, что президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
 
Он подтвердил, что встреча группы общественных деятелей с президентом сегодня состоялась. «Разговор об отставке не стоял. После ее (встречи) окончания в резиденцию приехали Садыр Жапаров и Камчы Ташиев», — написал Феликс Кулов.
 
«И вот громкая новость: президент резко меняет мнение и неожиданно подает в отставку. Вывод здесь может быть только один: некие силы (рано или поздно, уверен, станет известно, что за силы) решили пойти на силовой захват власти и президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война, настоящая, без всяких кавычек», — считает бывший чиновник.
 
По его мнению, иначе просто так с должности главы государства в такое кризисное для страны время не уходят.

Феликс Кулов принимал участие в политических консультациях с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым. В обмене мнениями также участвовали спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов, президент переходного периода Роза Отунбаева, экс-спикер третьего созыва Марат Султанов, экс-депутат ЖК Омурбек Текебаев, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров, а также другие бывшие министры и депутаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169447/
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