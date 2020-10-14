«Президент Сооронбай Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране», — написал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

По его словам, стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнер и союзник.

«Приветствую постепенное возвращение ситуации в братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.