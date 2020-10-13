Во время речи Эльвиры Сурабалдиевой депутаты покинули зал

Во время выступления депутата Эльвиры Сурабалдиевой на сегодняшнем внеочередном заседании парламента несколько ее коллег покинули зал.

Из зала ушли в основном кандидаты, которые на прошедших 4 октября выборах баллотировались от партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

«Я хочу сказать уважаемые, но язык не поворачивается. Коллеги, 5 октября на площадь вышли 20 тысяч человек, из них 90 процентов — молодые ребята. Их вынудили выйти на митинг массовый подкуп и давления во время выборов», — заявила нардеп.

Она попросила спикера помочь пострадавшим во время беспорядков 5 октября, выделив деньги из фонда торага на лечение и операции.

«Если вы хотите таким же образом прийти в парламент, то ошибаетесь. Выборы не должны проходить как раньше», — сказала она.

Депутат Евгения Строкова попросила коллег не прикрываться молодежью и богом.