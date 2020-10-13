Не все депутаты оповещены о сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша

Не все депутаты парламента оповещены о сегодняшнем заседании. Об этом в Twitter написала Эльвира Сурабалдиева.

Вот интересно так- я, действующий депутат, ничего об этом незнаю. Наши тел у них есть. https://t.co/oDNiWGhs3y — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) October 13, 2020

По ее словам, ей никто не звонил. О том, что сегодня в 16.00 в госрезиденции «Ала-Арча» собираются ее коллеги, она узнала только что из соцсетей.

Повестка дня неизвестна. Предположительно нардепы утвердят указ президента о введении режима ЧП и еще раз рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. По данным некоторых парламентариев, они также намерены рассмотреть избрание нового торага Жогорку Кенеша.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат главы государства. Стоит отметить, что, даже если президент не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.