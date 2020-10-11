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Власть

Сооронбай Жээнбеков встретился с экс-главой государства Розой Отунбаевой

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с экс-главой государства Розой Отунбаевой. 

Как стало известно 24.kg из собственных источников, бывший и действующий президенты обсудили текущие события в стране. 

Стороны также пришли к единому мнению о необходимости достижения общенационального консенсуса.

Беспорядки в Кыргызстане начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168805/
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