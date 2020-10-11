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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров

Если Сооронбай Жээнбеков сложит президентские полномочия, его место может занять избранный парламентом премьер-министр Садыр Жапаров. Процедуру 24.kg пояснила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, по Конституции в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий, власть переходит торага Жогорку Кенеша. «Но торага сейчас нет. Мирлан Бакиров в статусе вице-спикера. Его никто не избирал спикером. Согласно Основному закону, если до момента ухода президента в отставку парламент не определится с торага, то Садыр Жапаров будет исполнять обязанности главы государства как избранный премьер-министр», — пояснила Чолпон Джакупова.

Вчера на внеочередном заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168734/
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