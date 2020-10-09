Если указ о введении ЧП не поступит в ЖК до 00.00, он автоматически отменяется

Указ президента от 9 октября 2020 года, включая порядок его принятия, не соответствует Конституции, а также Закону «О чрезвычайном положении». Об этом говорится в разъяснении правовой клиники «Адилет».

Юристы особо подчеркивают, что пунктом 8 указа Сооронбай Жээнбеков поручает Генеральному штабу Вооруженных сил ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Порядок использования Вооруженных сил, а также введения ЧП регулируется Конституцией и конституционным Законом «О чрезвычайном положении». Указ, включая порядок его принятия, не соответствует Конституции, а также этому закону.

В правовой клинике отмечают, что в качестве основания для введения ЧП в указе главы государства обозначены цели «скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка на территории столицы».

Однако Конституция Кыргызстана прямо запрещает использование Вооруженных сил для решения внутригосударственных политических задач (часть 3 статьи 14).

По этой причине в указе президента о введении ЧП весной этого года не было никаких пунктов об использовании воинских формирований. Комендант местности вправе самостоятельно просить Генеральный штаб ВС КР оказать содействие в решении определенных задач во время ЧП. К примеру, в марте и апреле военнослужащие Вооруженных сил находились на въездах в Бишкек.

«Указ главы государства о введении ЧП в отдельных местностях должен быть немедленно доведен до сведения населения. Но текст документа с подписью Сооронбая Жээнбекова не был опубликован. Учитывая, что с 5 октября он фактически не имеет возможности исполнять свои должностные обязанности, возникают вполне обоснованные сомнения в том, был ли этот указ в действительности подписан», — поясняют в «Адилете».

Юристы напоминают, что по закону указ главы государства о введении ЧП в отдельных местностях подлежит передаче в Жогорку Кенеш незамедлительно, в тот же день. А парламент своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить его или отменить большинством от числа присутствующих депутатов ЖК, но не менее чем 50 голосами. Указ, не утвержденный парламентом в течение упомянутого срока, отменяется, о чем население соответствующей территории оповещается через СМИ.

Таким образом, Сооронбай Жээнбеков должен сегодня — не позднее 00.00 10 октября — передать указ в Жогорку Кенеш для его утверждения или отмены. В случае если данный документ не будет передан в парламент в течение сегодняшнего дня, то он автоматически отменяется.

Выдвинутый частью депутатов на пост спикера парламента Мыктыбек Абдылдаев сообщил 24.kg, что ЖК еще не получил указ президента о введении ЧП.