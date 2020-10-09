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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Клара Сооронкулова: Заседание Жогорку Кенеша должно быть открытым

«Депутаты Жогорку Кенеша должны собраться на заседание открыто. Должна быть онлайн-трансляция», — заявила журналистам член партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

По ее словам, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов.

«Депутаты где-то собрались, избрали Садыра Жапарова — что это было? Что это такое? Даже представителей СМИ не пускали», — сказала она.

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов заявил, что говорить о дате заседания можно тогда, когда обеспечат безопасность депутатов. Сейчас им постоянно поступают угрозы.

«Сегодня, наверное, видно будет, когда можно собрать заседание», — заключил Омурбек Бабанов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168453/
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