Клара Сооронкулова: Заседание Жогорку Кенеша должно быть открытым

«Депутаты Жогорку Кенеша должны собраться на заседание открыто. Должна быть онлайн-трансляция», — заявила журналистам член партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

По ее словам, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов.

«Депутаты где-то собрались, избрали Садыра Жапарова — что это было? Что это такое? Даже представителей СМИ не пускали», — сказала она.

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов заявил, что говорить о дате заседания можно тогда, когда обеспечат безопасность депутатов. Сейчас им постоянно поступают угрозы.

«Сегодня, наверное, видно будет, когда можно собрать заседание», — заключил Омурбек Бабанов.