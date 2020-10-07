Темир Сариев призывает депутатов собраться на заседание парламента

Экс-премьер-министр Темир Сариев призывает депутатов парламента собраться на заседание. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, ситуация в стране достаточно сложная. Есть несколько центров принятия решений.

«Полный хаос. Только парламент сегодня в состоянии решить вопросы, чтобы мы вошли в правовое русло и появилось правительство. На носу зима, нужно готовиться. Поэтому я призываю к ответственности и благоразумию депутатов. Сейчас только они способны вернуть республику в правовое русло», — сказал Темир Сариев.

Отметим, сегодня Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.