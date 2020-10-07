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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутат парламента призывает коллег провести заседание в госрезиденции

Депутат парламента Дастан Бекешев призывает коллег собраться на заседание и провести его предлагает в госрезиденции «Ала-Арча». Об этом он сообщил 24.kg.

По словам народного избранника, это охраняемый объект, посторонних на территорию не пропустят, поэтому депутаты проведут заседание с соблюдением всех процедур, без давления и угроз.

«То, что произошло вчера, — выдвижение Садыра Жапарова, — это совершенно незаконно. Оно было совершено под давлением, в частности криминала», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что многие его коллеги, особенно те, кто баллотировался от партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», боятся, не выходят на связь, и он не может их найти. «Не надо бояться, только через Жогорку Кенеш страна может вернуться в правовое поле», — напомнил парламентарий.

Стоит отметить, что экс-депутат Садыр Жапаров не утвержден парламентом на должность главы кабмина. Однако предпринимает активность, чтобы закрепиться в должности. Не только большинство нардепов, но и кыргызстанцев против такого кадрового решения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168113/
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