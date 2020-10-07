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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

МИД РУз: Узбекистан надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане

«Узбекистан серьезно обеспокоен развитием событий и складывающейся напряженной обстановкой в Кыргызстане», — говорится в заявлении МИД РУз по ситуации в КР.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Узбекистан как ближайший сосед и стратегический партнер выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны.

«Вновь подтверждаем нашу решительную приверженность дальнейшему развитию и укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества. Стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Узбекистан готов оказать всемерную поддержку Кыргызстану, с которым его крепко связывают многовековые исторические и родственные узы, общие культурные и духовные ценности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167987/
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