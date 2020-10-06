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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

МИД РФ: Россия заинтересована в обеспечении стабильности в Кыргызстане

«Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности в Кыргызстане — своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», — говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с ситуацией в КР. 

«В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Кыргызской Республики в рамках ее Конституции и законодательства. Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы», — отмечается в сообщении.

В МИД России призывают все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности, добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167942/
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