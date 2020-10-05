Россия и ОДКБ признали легитимность парламентских выборов в Кыргызстане

Наблюдатели от стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности и России контролировали основные этапы процесса голосования — от начала работы избирательных участков до подсчета голосов. Об этом заявлено сегодня на брифинге.

Отмечается, что главной задачей международных наблюдателей был мониторинг выборного процесса: соблюдение избирательного законодательства, а также принципов политической нейтральности и объективности.

4 октября, в день выборов, наблюдатели посетили 34 избирательных участка в Ошской области и Бишкеке. Представители России при посещении избирательных участков подчеркнули высокий уровень подготовки выборов, при этом жалоб на качество подготовки списков избирателей, процедуру выдачи избирательных бюллетеней, а также порядок голосования выявлено не было.