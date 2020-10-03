Выборы-2020. Граждане могут жаловаться на нарушения при голосовании: куда и как

Завтра, 4 октября, в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша.

По данным мэрии Бишкека, для содействия участковым избирательным комиссиям, оперативного реагирования по вопросам материально-технического обеспечения и соблюдения санитарного режима созданы городской оперативный штаб и районные кол-центры на базе акимиатов.

Если вы вдруг стали свидетелями каких-либо нарушений во время голосования на избирательных участках в Бишкеке, сообщите об этом в соответствующие структуры:

Городской оперативный штаб: 979195 (1041) факс: 610170, 0552590123 (для сообщений в WhatsApp);

Первомайский район: 661537, 0999312078 (для сообщений в WhatsApp);

Ленинский район: 656902, 0508725767 (для сообщений в WhatsApp);

Октябрьский район: 576650, 0550340443 (для сообщений в WhatsApp);

Свердловский район: 360707, 0772530508 (для сообщений в WhatsApp).

Бишкекчане также могут обратиться с заявлением или жалобой, связанными с подготовкой и проведением выборов, а также за юридической, консультативно-методической помощью в ЦИК по короткому номеру 1255 (звонок бесплатный), WhatsApp 0990021255 или написать на электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg





