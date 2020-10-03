19:43
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Граждане могут жаловаться на нарушения при голосовании: куда и как

Завтра, 4 октября, в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша.

По данным мэрии Бишкека, для содействия участковым избирательным комиссиям, оперативного реагирования по вопросам материально-технического обеспечения и соблюдения санитарного режима созданы городской оперативный штаб и районные кол-центры на базе акимиатов.

Если вы вдруг стали свидетелями каких-либо нарушений во время голосования на избирательных участках в Бишкеке, сообщите об этом в соответствующие структуры:

  • Городской оперативный штаб: 979195 (1041) факс: 610170, 0552590123 (для сообщений в WhatsApp);
  • Первомайский район: 661537, 0999312078 (для сообщений в WhatsApp);
  • Ленинский район: 656902, 0508725767 (для сообщений в WhatsApp);
  • Октябрьский район: 576650, 0550340443 (для сообщений в WhatsApp);
  • Свердловский район: 360707, 0772530508 (для сообщений в WhatsApp).

Бишкекчане также могут обратиться с заявлением или жалобой, связанными с подготовкой и проведением выборов, а также за юридической, консультативно-методической помощью в ЦИК по короткому номеру 1255 (звонок бесплатный), WhatsApp 0990021255 или написать на электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg

 
    
Ссылка: https://24.kg/vlast/167335/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Дезинфекцию и уборку провели городские службы на участках
Выборы-2020. В ЦИК уточнили, когда заканчивается срок агитации
Выборы-2020. Партии «Кыргызстан» не вынесено второе предупреждение
Выборы-2020. На кого делают ставку партии, рвущиеся в парламент?
Делегация Госдумы России прибыла в Кыргызстан для наблюдения за выборами
На избирательные участки Кыргызстана завезли 3,5 миллиона медицинских масок
Выборы-2020. Кто должен рассматривать сигналы о нарушениях
Выборы-2020. На избирательных участках задействуют 11,5 тысячи милиционеров
Выборы-2020. В ЦИК поступило 86 жалоб на нарушение законодательства
Увеличение количества регулярных авиарейсов в Россию зависит от эпидситуации
Популярные новости
Омурбек Бабанов: Я&nbsp;обращаюсь к&nbsp;тебе, мой КЫРГЫЗСТАНЕЦ! Омурбек Бабанов: Я обращаюсь к тебе, мой КЫРГЫЗСТАНЕЦ!
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Выборы-2020. Интимное видео в&nbsp;Сети с&nbsp;упоминанием партий: начато следствие Выборы-2020. Интимное видео в Сети с упоминанием партий: начато следствие
Выборы-2020. Политологи считают, что три партии&nbsp;&mdash; фавориты гонки Выборы-2020. Политологи считают, что три партии — фавориты гонки
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
3 октября, суббота
19:35
Выборы-2020. Граждане могут жаловаться на нарушения при голосовании: куда и как Выборы-2020. Граждане могут жаловаться на нарушения при...
19:31
COVID-19. В южных регионах будет проведен анализ эпидемиологической ситуации
19:26
Выборы-2020. В ЦИК пожаловались на Омурбека Бабанова — требуют 5 миллионов сомов
18:05
Исследование: У переболевших коронавирусом антитела исчезают через три месяца
16:02
COVID-19 объявил нас мужем и женой. История волонтеров