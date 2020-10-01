Лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов: Я голосовал против формы № 2

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов в прямом эфире высказался о реформе судебной системы, доступе к здравоохранению, а также нашумевшей форме № 2.

По его словам, у страны есть несколько важных вызовов: «Внешняя безопасность на границах — это первый по важности для страны вопрос. Второй — внутренняя безопасность. Кто будет нас охранять? Третье — споры между гражданами в судах. Суды должны быть открытыми, заседания проводиться онлайн, а также не зависеть от аппарата президента», — отметил Алтынбек Сулайманов.

Отвечая на вопрос о финансировании системы здравоохранения, лидер партии «Бир Бол» привел пример Турции, как одного из крупнейших экспортеров медицинских услуг.

«Врачи в Кыргызстане получают от 3-х до 10 тысяч сомов, а частные — по 30-40 тысяч. Приятнее лечиться в частной клинике, чем в государственной. Но врачи в этом не виноваты. Мы должны начать с того, что откажемся выделять денежные средства напрямую медицинским учреждениям, мы должны финансировать больных, а не больницы. В этом и кроется основная логика. Деньги должны выделяться через систему обязательного медицинского страхования, а не напрямую больницам.

Второй шаг должен заключаться в том, чтобы передать часть государственных больниц университетам, другую — через открытый конкурс в частные руки. При этом медицина остается бесплатной для пациентов, ведь государство будет выдавать деньги напрямую им, а не больницам», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Высказался лидер «Бир Бола» и о форме № 2: «Мы все жертвы системы. И я тоже был ее частью. Но я решился на важный шаг — обновить свою партию. Моя историческая миссия — обновить эту систему через лидеров нового формата. Я был единственным или в том меньшинстве, который голосовал против формы № 2. Сейчас 900 тысяч в карманах трех партий. Это знак того, что провластные партии идут не по правилам. Как проголосуют эти люди по форме № 2, еще большой вопрос», — добавил он.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 1 октября 2020 года.