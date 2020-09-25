COVID-19: ситуация ухудшилась. Республиканский штаб провел экстренное заседание

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел экстренное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Глава правительства раскритиковал деятельность руководителей местных органов власти и Министерства внутренних дел за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности в отдельных районах республики.

«Наблюдается увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией в Баткенской и Ошской областях, а также в Бишкеке. Этот показатель достаточно высокий», — сказал он.

В социальных сетях размещают фотографии и видео со встреч политических партий с избирателями. На этих встречах не соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в кафе и ресторанах этот запрет не соблюдается. Кубатбек Боронов

«По этим вопросам ни местные органы власти, ни Министерство внутренних дел не принимают какие-либо меры. Рейды не проводятся в достаточной степени. Места массового скопления людей являются очагами заражения инфекцией. Руководители, сейчас не время расслабляться! Главы областей и акимы районов ответственны за эпидемиологическую ситуацию на вверенных территориях. Поэтому необходимо усилить контроль за санитарно-эпидемиологической безопасностью», — отметил он.

Премьер-министр также поручил уделить особое внимание гражданам, находящимся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. «Наша главная цель — спасти жизни наших соотечественников, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. В случае необходимости собирайте консилиум врачей. Сохранение жизни пациента зависит от эффективности работы координаторов Министерства здравоохранения в областях и главных врачей больниц», — подчеркнул он.

На заседании штаба также обсуждалось возобновление работы дневных и ночных стационаров и мобильных бригад. Члены штаба заметили, что эти медицинские службы должны быть готовы к возобновлению работы в случае необходимости.

Кубатбек Боронов добавил, что организации здравоохранения в регионах должны быть обеспечены неснижаемым запасом лекарств, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, полномочным представительствам правительства в областях и соответствующим государственным органам дан ряд поручений, в том числе по усилению контроля за соблюдением санитарно-карантинного режима.