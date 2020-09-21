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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кандидат в депутаты Эльмира Джумалиева скрыла в декларации две фирмы

Экс-депутат от партий «Республика» и «Кыргызстан» Эльмира Джумалиева не указала в декларации две фирмы. Об этом пишет Economist.kg.

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По данным издания, ОсОО Endomed существует с ноября 2010 года, когда Эльмира Джумалиева уже получила свой первый мандат в парламенте. Фирма занимается деятельностью в области общей врачебной практики в Бишкеке. Компаньон кандидата в депутаты в этой фирме Алаберди Парпиев.

В 2016-м Парпиев проходил под 12-м номером в списках кандидатов в депутаты партии «Онугуу-Прогресс» в Бишкекский городской кенеш. В 2018 году он даже получил мандат, но, как выяснилось позже, вне очереди, из-за чего в 2019-м был лишен его по решению ЦИК.

ОсОО «Бейкам» с иностранным участием зарегистрировано в сентябре 1999 года в Бишкеке. Деятельность фирмы указана как «предоставление услуг беспроводной связи».

Economist.kg
Фото Economist.kg. Декларация Эльмиры Джумалиевой

Согласно единственной декларации кандидата в депутаты Эльмиры Джумалиевой, находящейся в открытом доступе, ее заработок в 2015 году составил 847 тысяч 600 сомов. В числе имущества у нее были 13 земельных участков различной площадью, одно нежилое помещение и дом.

Ни слова не об одной из двух фирм в декларации нет.

Близкий родственник дважды депутата заработал в тот год 440 тысяч 500 сомов. Его имущество ограничивается тремя земельными участками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165836/
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