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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК напоминает, что фотографировать бюллетени запрещено

ЦИК напоминает, что избиратель не имеет права в кабинке для тайного голосования фотографировать бюллетени на сотовый телефон или фотоаппарат.

В ведомстве пояснили, что даже после того, как избиратель исполнит свой гражданский долг, он не может фотографировать бюллетень. Нельзя также заполнять графу бюллетеня карандашом, авторучкой с красными, зелеными или черными чернилами. Документ будет считаться испорченным.

Согласно утвержденному календарному плану, бюллетени должны быть отпечатаны не позднее 25 сентября.

Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избирателей.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165112/
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