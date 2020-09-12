Премьеру показали строящиеся школу и детский сад в Джалал-Абадской области

Кубатбеку Боронову показали строящиеся в Джалал-Абадской области школу и детский сад. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее информации, первым премьер осмотрел строящееся здание общеобразовательной школы № 5 имени в селе Кызыл-Ата Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Оно строится за счет донорских средств и будет сдано в эксплуатацию в декабре. В школе учится 473 ребенка, тогда как прежнее здание было рассчитано только на 192 ученика. К тому же, построили его почти 40 лет назад и оно находилось в аварийном состоянии. В новой школе предусмотрено наличие столовой, спортзала, библиотеки и актового зала, ее оснастят компьютерной техникой и подключат к интернету.

В рамках рабочей поездки по региону премьер-министр также ознакомился со строительством детского сада в приграничном селе Торук Аксыйского района. Здание уже готово, в нем расставляют мебель.

Отмечается, что до этого в селе Торук с населением 1 тысяча 800 жителей не было детского сада. Поэтому местные власти, арендовав большой дом, организовали садик на 50 детей. Завершенное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 75 мест, в нем будут работать 16 сотрудников.