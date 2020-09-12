Первый вице-премьер: В некоторых регионах количество ДТП увеличилось

Дисциплина на дороге — залог безопасности граждан. Поэтому важно ее соблюдение всеми участниками дорожного движения. Об этом первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков сказал на совещании по вопросу дорожной безопасности.

Читайте по теме В Лейлекском районе с начала года произошло семь ДТП с участием детей

«Правительство уделяет особое внимание обеспечению дорожной безопасности в стране. Дорожно-транспортные происшествия происходят по самым разным причинам. Одна из них — качество дорожного покрытия и наличие дорожных разметок. Поэтому при строительстве новых автотрасс в первую очередь надо обращать внимание не на сроки, а на качество укладки дорожного полотна. Статистика говорит о том, что в большинстве регионов страны количество ДТП уменьшается. Однако в некоторых регионах количество ДТП увеличилось.

Крупные ДТП свидетельствуют о недостаточных мерах безопасности. Поэтому государственным органам необходимо вести профилактическую работу в данном направлении. Алмазбек Баатырбеков

По данным МВД, за прошедшие восемь месяцев зарегистрировано 3 тысячи 474 ДТП, в которых погибло 385 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 15 процентов. При этом 78 процентов аварий произошло по вине водителей. Вместе с тем отмечается, что за последние несколько лет в стране увеличилось количество автомашин. На сегодня по республике зарегистрировано 1 миллион 348 тысяч 780 автотранспортных средств.

«Наши дороги не рассчитаны на такое большое количество автомобилей. Из-за большого количества автомашин образовываются пробки. Водители стараются произвести маневр, вследствие чего происходят многие аварии. К примеру, эта проблема остро ощущается в столице. Поэтому необходимо провести анализ имеющихся дорожных разметок, что поможет и в реализации программы «Безопасный город». Этот проект внес большой вклад в обеспечение дорожной безопасности не только в городе Бишкеке, но и на части территории Чуйской области», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Первый вице-премьер-министр также отметил важность подготовки автомобильных дорог к зимнему периоду и обеспечения инертными материалами.

Министерству транспорта и дорог поручили производить очистку на крупных автотрассах, где наблюдается большой поток автомашин, во избежание дорожно-транспортных происшествий в зимнее время.