Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»

ЦИК зарегистрировал 15 партий для участия в парламентских выборах. Среди прочих и «Замандаш».

От политической организации за депутатские мандаты будут бороться 156 кандидатов. Ранее партия озвучила топ-10, однако в окончательном варианте список претерпел изменения. В первой десятке числился президент строительной компании «KG Групп» Имамидин Ташов. Его заменили завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Азаматом Араевым.

24.kg изучило состав претендентов от «Замандаша».

Первая десятка

Список политобъединения возглавляет Жениш Молдокматов. В 2017 году от имени партии заявил, что поддержит Сооронбая Жээнбекова в качестве президента.

Жестко выступал на митингах против передачи месторождений Жетим-Тоо и Сандык Китаю в счет строительства железной дороги.

Ранее Молдокматов был лидером молодежного движения «Калыс» и активно выступал на акциях протеста с требованием о введении смертной казни для педофилов.

В 2016-м активист стал сопредседателем партии «Замандаш».

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Вторым по списку идет бизнесмен Дмитрий Конов. Известно, что у него несколько фирм, некоторые из них зарегистрированы в России.

Глава ГСИН Мелис Турганбаев в списке под № 3. В 2013 году тогда замглавы МВД прославила сотрудница «РСК Банка» Назик Чодронова. Девушка нарушила правила дорожного движения и угрожала милиционерам позвонить Мелису байке.

С тех пор за генералом закрепилось прозвище Мелис байке, а словарный запас кыргызстанцев пополнился словом «чодронить».

Мелис Турганбаев также был замешан в скандале после расследования Kloop. Издание сообщало, что ушедший на тот момент глава МВД владеет бизнесом в Болгарии.

Четвертой по списку кандидатов идет вдова основателя политорганизации Мухтара Омуракунова Чынара Шейшекеева. До баллотирования была в тени. Даже будучи депутатом Бишкекского горкенеша, никак не проявила себя.

Фото из интернета. Чынара Шейшекеева

Нардеп Умбеталы Кыдыралиев второй раз баллотируется в Жогорку Кенеш. Он значится пятым в списке. До парламента возглавлял Госагентство по физкультуре и спорту.

Запомнился депутат тем, что выступал за скандальный законопроект «О манипулировании информацией». Во время голосования он нажимал на кнопки своих коллег.

Предприниматель Мырза Капаров тоже идет в депутаты под № 6. Вице-президент Федерации шахмат владеет фирмой «Триумвират».

Действующий парламентарий Айсулуу Мамашова на этот раз решила баллотироваться с «Замандашем». В списке партии идет под № 7. Дочь экс-чиновника и бизнесмена, владельца многопрофильной компании «Дасмия» Турусбека Мамашова. Ее мать Динара Мамашова была убита в августе 2004-го. На тот момент она являлась главой «Дасмии».

Айсулуу Мамашова бьется за права матерей-одиночек, бывшие мужья которых увиливают от уплаты алиментов.

В декабре 2019 года после скандала между Омурбеком Текебаевым и лидером фракции социалистов Алмамбетом Шыкмаматовым, сдавшим депутатский мандат, она стала лидером фракции «Ата Мекен».

Фото из интернета. Азамат Араев

Бывший управляющий делами Жогорку Кенешаидет по списку 9-м. Следом за ним под № 10 заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата кабмина

Все те же

Под № 11 в списке «Замандаша» экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев.

Он проходил обвиняемым по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010-го. Был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР на 10 лет тюрьмы.

Сатыбалдиева освободили досрочно. После 2010 года государственных должностей не занимал.

Директор частного детского дома «Мээрим булагы» Гульнара Дегенбаева тоже намерена стать депутатом. Она идет под № 12.

В 2014-м Дегенбаеву обвинили в том, что она якобы незаконно вывозила детей за границу. Речь шла о Московской кадетской гимназии. Глава учреждения опровергла обвинения в свой адрес.

Далее в списке значится нардеп Алмазбек Акматов. Во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева он заявил, что глава ГКНБ Орозбек Опумбаев обязан осуществить принудительный привод бывшего главы государства на допрос.

Фото Sputnik. Алмазбек Акматов

Улугбек Ормонов впервые стал депутатом Жогорку Кенеша в 2005 году. В 2010-м он возглавил фракцию «Ак-Жол».

С партией «Замандаш» под № 14 Ормонов в четвертый раз баллотируется в парламент. Во время вспышки коронавируса в Кыргызстане выступал за то, чтобы правительство взяло на себя проценты по кредитам бизнеса.

Экс-депутат Замир Бекбоев идет в ЖК второй раз 15-м по списку. Запомнился критикой в адрес кабмина, когда в 2012 году в республике ввели безвизовый режим для граждан 44 стран. Он назвал эту идею популистской.

В 2014-м СМИ писали, что народный избранник строил дом около посольства Китая. Часть недвижимости стояла в запретной для строительства зоне.

Сейчас Бекбоев возглавляет кыргызско-германское ООО «Нью-Тек».

Чиновники и силовики

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Экс-замминистра социального развития Нарынкул Эшенкулова идет по списку под № 16. В 2014 году она входила в межведомственную группу по разработке дополнений в закон о пожилых людях.

В политику решил пойти и бывший начальник УВД Первомайского района столицы Айбек Жайлообаев. В перечне он под № 17.

23-м в списке значится депутат Бишкекского горкенеша Увазарбек Адылбеков.

Бывший зампредседателя Таможенной службы Кадырбек Абдивалиев идет под № 29. По сведениям Минюста, он является учредителем социально-политической партии «Сила в единстве».

Заместитель директора госпредприятия «Мулк» Сагынбек Жаманкулов баллотируется в депутаты под № 30.

Журналисты познакомились с ним ближе, когда в марте около торгового центра «Караван» проходил митинг арендаторов. Участники акции протеста требовали снять ТЦ с электронных торгов. Сагынбек Жаманкулов приехал к митингующим, а когда корреспонденты подошли к нему за комментариями, чиновник сбежал от них.

Искандер Гайпкулов — 33-й в списке «Замандаша». Впервые депутатом стал в 2005-м. Во время правления президента Курманбека Бакиева был с ним в дружественных близких отношениях. Возглавлял Счетную палату, «РСК Банк», позже ушел в бизнес.

Искандер Гайпкулов приходится сватом сбежавшему из страны экс-мэру Оша Мелису Мырзакматову. Дочь Гайпкулова вышла замуж за его сына.

Перебежчики в тренде

Главный редактор ТРК «Пирамида» Иличбек Кулназаров идет под № 65. Журналист был пресс-секретарем партии «Бир Бол», потом бросил ее и перебежал в «Замандаш».

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Когда в соцсетях прошла информация о том, что племянница беглого Курманбека Бакиева намерена баллотироваться от «Бир Бола», комментировать ситуацию пришлось Иличбеку Кулназарову.

Пресс-секретарь «Бир Бола» много оправдывался, но позже удалил все посты со своей страницы в Facebook.

А судьи кто?

Бывшая судья Мадина Давлетбаева сейчас дает знания своим коллегам в Высшей школе правосудия при Верховном суде. Она идет под № 64. Рассматривала гражданские дела, в том числе иски к партии «Ак-Жол», а также оспаривание парламентских выборов в 2007 году.

Мадина Давлетбаева, будучи судьей Бишкекского горсуда, рассматривала иск нарколога Женишбека Назаралиева против Генпрокуратуры. Врач хотел отсудить здание библиотеки, подаренной им бывшему главе государства Аскару Акаеву.

Из преподавателей в депутаты

В списке партии есть и преподаватели. Например, Аркарбек Мамытов — преподаватель Высшей школы медицины, он идет 62-м.

Альберт Колопов преподает на кафедре судебной медицины и права КГМА имени Исы Ахунбаева. Он занимает 66-е место в списке.

Ранее Альберт Колопов работал в аппарате омбудсмена. Будучи заместителем акыйкатчи, он выступал за изменения в законодательство.

Предлагал родителей, чьи дети подверглись насилию, в случае примирения с насильниками, лишать родительских прав.

Гульназ Супаева идет под № 68. Кандидат экономических наук работает в Кыргызском экономическом университете.

78-й в списке старший преподаватель кафедры Нарынского государственного университета Жолдошбек Мамбеталиев.

Учитель школы-гимназии № 72 Гулнара Шокеева также баллотируется в Жогорку Кенеш. В перечне она под № 128.

Безработные кандидаты

Немало среди кандидатов и безработных. По списку их 39 человек. Некоторые из них до недавнего времени работали на госслужбе и занимали высокие посты.

Под № 35 идет Кадыр Кенешов. До того как уволиться, он работал в Таможенной службе. Занимал должность заместителя начальника железнодорожной таможни «Северная».

Оперуполномоченный ГСБЭП Санжар Алиев сейчас в распоряжении кадров. Он под № 46.

Об оперативнике известно, что в августе 2016-го он спас от смерти двухлетнюю девочку, тонувшую в реке.

Акжолтой Келгенбаев (№ 53), по данным открытых источников, является бизнесменом. В 2014 году был одним из учредителей фирмы «Акжол».

Бакытбек Мамытканов работал директором департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства всего три месяца. В 2019-м заявил, что его незаконно уволили.

О том, что его освободили от занимаемой должности, Мамытканов якобы узнал, когда находился в командировке. В списке партии он числится как безработный под № 87.

Арстанбек Керималиев идет под № 99. Последняя должность полковника Вооруженных сил КР — начальник управления призыва Госкомитета по делам обороны.

Бывший депутат Бишкекского горкенеша Анарбек Сарымсаков тоже в числе безработных. Он идет 110-м.

Очевидно, что список партии «Замандаш» составлялся для проформы — лишь бы в Центризбиркоме не придрались.