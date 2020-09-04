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Власть
Сюжет: «Республика»

Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!

Сегодня, 4 сентября, партия «Республика» презентовала свою предвыборную программу. Ее лидер Мирлан Жеенчороев в своей речи отметил, что политорганизация выступает за перемены и кардинальные реформы.
 
«Республика» отличается не словом, а идеями и делом! «Республика» — партия кардинальных реформ! «Республика» выполняет свои обещания! В 2010 году мы ввели агрокредиты по 7 процентов, в 2015-м мы ликвидировали депутатские привилегии. «Республика» — лидер по выполнению своих обещаний!» — сказал он.

В программе политобъединения упор сделан на системные перемены: реформирование системы налогообложения, развитие бизнеса, сокращение госаппарата.

«Республика» предлагает ликвидировать институт президентства. «Именно главы государства были причиной двух революций. Мы живем уже 30 лет при президентской власти. Экономика страны не выросла, суды не стали независимыми, доверия к парламенту нет», — отметил лидер партии.

Президента не будет! Премьер-министр ответит за внутреннюю и внешнюю политику перед народом и парламентом. Ликвидируем должность главы государства!

Мирлан Жеенчороев
Политобъединение также обещает сократить число депутатов до 75, а правительство — до семи министерств, провести административно-территориальную реформу.
 
Перемены касаются и работы правоохранительных органов: ликвидация ГКНБ и АКС и создание вместо них службы разведки, которая обеспечит внешнюю безопасность республики; создание национального бюро расследований; ликвидация прокуратуры и передача функций Минюсту; реформа милиции и судов.
 
«Власть не действует, когда нет оппозиции! Сильная оппозиция — это сильные реформы. Мы усилим оппозицию! Представители оппозиции будут и в кабмине! Люстрируем воров, бандитов, коррупционеров и политических подхалимов! Контрабандная мафия сядет в тюрьму! Наша дорога — это дорога без коррупции, это путь вперед!» — заявил лидер партии.
 
Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа нардепов до 75, министерств с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры.
 
Политорганизация определила рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий.
 
«Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.
 
***
Оплачено из избирательного фонда политической партии «Республика» уполномоченным представителем по финансовым вопросам А.А. Тортаевой. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/164156/
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