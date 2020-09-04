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Власть

До 15 сентября разработают план, как не допустить заражения COVID-19 на выборах

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров провел очередное заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Вице-премьер отметил, что ранее состоялось заседание Совета безопасности. На нем обсуждали подготовку к выборам. Принято решение, по которому до 10 сентября должны разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша.

«До 15 сентября 2020 года совместно с ЦИК, местными госадминистрациями, мэриями Бишкека и Оша и органами местного самоуправления надо разработать и утвердить план по недопущению заражения кыргызстанцев, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательных участков в день выборов. Необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор в день голосования», — подчеркнул Акрам Мадумаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164073/
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