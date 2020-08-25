Алмазбек Орозалиев назначен и. о. начальника ГУВД Бишкека

Исполняющим обязанности начальника ГУВД Бишкека назначили замминистра внутренних дел Алмазбека Орозалиева. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, приказ о назначении Алмазбека Орозалиева уже вышел, но пока нового руководителя столичной милиции не представили коллективу.

Ранее должность начальника ГУВД Бишкека занимал Канат Джумагазиев. Он покинул свой пост в связи с тем, что баллотируется в депутаты на парламентских выборах.

Алмазбек Орозалиев занимал должность заместителя министра внутренних дел с 2015 года. С 25 марта по 11 мая 2020 года был комендантом по Бишкеку при режиме чрезвычайного положения.