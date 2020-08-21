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Власть

Кубатбеку Боронову показали, как асфальтируют дороги в селах Иссык-Куля

Премьер-министр Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом строительства и реконструкции внутренних дорог. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Всего по региону ведут капитальный ремонт дорог общей протяженностью 15 километров. Глава правительства осмотрел работы по асфальтированию улиц Тойчубекова и Турусбекова общей протяженностью 3 километра в селе Боконбаево Тонского района.

По информации Министерства транспорта, здесь производят укладку песка, гравия и асфальта.

«Согласно поручению президента по развитию регионов, в районных центрах ремонтируются не менее 3 километров дорог в год за счет республиканского бюджета. При асфальтировании полотен особое внимание должно быть уделено качеству», — сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр ознакомился с проектом по обеспечению питьевой водой и строительством очистительных сооружений сточных вод в селах Боконбаево, Каджи-Сай и Кызыл-Туу.

В этих селах планируют заменить старые водопроводные трубы системы, а также установить их там, где раньше не было системы чистой питьевой водой. В настоящее время здесь идут работы по проектированию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163057/
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