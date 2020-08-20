09:40
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. Лужайка, юрта, ресторан: как COVID-19 переформатировал съезды

Завершился отведенный избирательным законодательством срок проведения съездов политических партий, намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва.

Большая часть политорганизаций собрала своих делегатов в последний разрешенный день. Вчера прошли съезды сразу нескольких партий.

Ранее чиновниками были разработаны рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении съездов по выдвижению кандидатов в депутаты. В целях защиты здоровья граждан в случае проведения съездов партий в режиме офлайн было рекомендовано рассмотреть возможность сокращения числа их участников и проведения собраний вне помещений (на открытом воздухе). Будущие парламентарии и их лидеры прислушались к советам республиканского штаба.

Партия «Ата Мекен» собрала своих сторонников на аллее у Министерства культуры, информации и туризма. Присутствующие соблюдали дистанцию при рассадке. Перед началом мероприятия делегатам раздавали маски и обрабатывали руки санитайзером. Число участников ограничили до 50 человек.

Партия «Мекеним Кыргызстан» вывезла своих делегатов за город. Судя по фотографиям, которые размещены в социальных сетях, гости форума от этой политорганизации были приглашены в одну из пригородных зон отдыха Бишкека. Организаторы установили шатры и расположили участников таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метра.

«Реформа» также организовала съезд на свежем воздухе. Делегаты и гости соблюдали социальную дистанцию, расположившись на траве.

Партия «Кыргызстан» провела съезд в здании «АюГранд Комфорт». Из-за чего желающие попасть в ЦОН не могли пройти с парадного входа.

из интернета
Фото из интернета. Форум партии «Кыргызстан»

Члены партии «Биримдик» собрались в конференц-зале Park Hotel. При рассадке старались соблюдать дистанцию и были в масках.

из интернета
Фото из интернета. Как провела форум партия «Биримдик»

Партия «Республика» провела форум в ресторане «Ала-Тоо». Нет, не кормили на съезде. Обеденную зону временно превратили к конференц-зал.

из интернета
Фото из интернета. Съезд партии «Республика»

Представители «Замандаш» также предпочли открытому воздуху гостиницу. Съезд прошел в Sheraton. Судя по фотографиям, дистанцию делегаты не соблюдали и маски не надевали.

из интернета
Фото из интернета. Делегаты съезда партии «Замандаш»

В юрте-тойкане на территории разгромленной год назад во время событий в Кой-Таше резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева провели съезд социал-демократы. Напомним, после развала СДПК сыновья Атамбаева — Сеид и Кадыр создали партию СДК.

из интернета
Фото из интернета. Социал-демократы провели съезд в тойкане в Кой-Таше

В помещении прошли съезды партий «Бутун Кыргызстан» и «Бир Бол». Число делегатов было ограничено, гостей тоже. Журналистов не приглашали.

Партия «Бир Бол», как и «Замандаш», провела форум в Sheratoon. Рукопожатиями делегаты не обменивались, продемонстрировав новые правила приветствия.

Агитация начинается 4 сентября. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162908/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Десять партий отказались от участия в парламентской гонке
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Бакыт Торобаев решил отчитаться о работе в Жогорку Кенеше, но слукавил
Выборы-2020. Партия «Республика» огласила топ-10 избирательного списка
Выборы-2020. Сколько партии уже потратили денег со спецсчетов
Выборы-2020. Премьер-министр просит партии соблюдать санитарные нормы на съездах
Выборы-2020. Восемь партий отказались баллотироваться и одной отказала ЦИК
Выборы-2020. Еще одна партия отказалась баллотироваться в парламент
Выборы-2020. Партия «Бир Бол» огласила топ-10 избирательного списка
Выборы-2020. Лидер партии «Ыйман Нуру» сложил полномочия
Популярные новости
Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не&nbsp;намерен опять сбегать Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не намерен опять сбегать
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в&nbsp;Кыргызстане Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в&nbsp;депутаты партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Счетную палату лишили некоторых функций. Президент подписал закон Счетную палату лишили некоторых функций. Президент подписал закон
Бизнес
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
20 августа, четверг
09:26
В Бишкеке в машине у мужчины обнаружен арсенал оружия В Бишкеке в машине у мужчины обнаружен арсенал оружия
09:23
Суд по Историческому музею. Мира Карыбаева выступила с последним словом
09:10
Выборы-2020. Лужайка, юрта, ресторан: как COVID-19 переформатировал съезды
08:58
Стройка на детской площадке в Бишкеке: застройщику выписан штраф
08:46
Кыргызстанская премьер-лига. «Дордой» — единоличный лидер
19 августа, среда
23:55
Смартфоны смогут определять опьянение его владельца