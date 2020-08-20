Выборы-2020. Лужайка, юрта, ресторан: как COVID-19 переформатировал съезды

Завершился отведенный избирательным законодательством срок проведения съездов политических партий, намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва.

Большая часть политорганизаций собрала своих делегатов в последний разрешенный день. Вчера прошли съезды сразу нескольких партий.

Ранее чиновниками были разработаны рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении съездов по выдвижению кандидатов в депутаты. В целях защиты здоровья граждан в случае проведения съездов партий в режиме офлайн было рекомендовано рассмотреть возможность сокращения числа их участников и проведения собраний вне помещений (на открытом воздухе). Будущие парламентарии и их лидеры прислушались к советам республиканского штаба.

Партия «Ата Мекен» собрала своих сторонников на аллее у Министерства культуры, информации и туризма. Присутствующие соблюдали дистанцию при рассадке. Перед началом мероприятия делегатам раздавали маски и обрабатывали руки санитайзером. Число участников ограничили до 50 человек.

Партия «Мекеним Кыргызстан» вывезла своих делегатов за город. Судя по фотографиям, которые размещены в социальных сетях, гости форума от этой политорганизации были приглашены в одну из пригородных зон отдыха Бишкека. Организаторы установили шатры и расположили участников таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метра.

«Реформа» также организовала съезд на свежем воздухе. Делегаты и гости соблюдали социальную дистанцию, расположившись на траве.

Партия «Кыргызстан» провела съезд в здании «АюГранд Комфорт». Из-за чего желающие попасть в ЦОН не могли пройти с парадного входа.

Фото из интернета. Форум партии «Кыргызстан»

Члены партии «Биримдик» собрались в конференц-зале Park Hotel. При рассадке старались соблюдать дистанцию и были в масках.

Фото из интернета. Как провела форум партия «Биримдик»

Партия «Республика» провела форум в ресторане «Ала-Тоо». Нет, не кормили на съезде. Обеденную зону временно превратили к конференц-зал.

Фото из интернета. Съезд партии «Республика»

Представители «Замандаш» также предпочли открытому воздуху гостиницу. Съезд прошел в Sheraton. Судя по фотографиям, дистанцию делегаты не соблюдали и маски не надевали.

Фото из интернета. Делегаты съезда партии «Замандаш»

В юрте-тойкане на территории разгромленной год назад во время событий в Кой-Таше резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева провели съезд социал-демократы. Напомним, после развала СДПК сыновья Атамбаева — Сеид и Кадыр создали партию СДК.

Фото из интернета. Социал-демократы провели съезд в тойкане в Кой-Таше

В помещении прошли съезды партий «Бутун Кыргызстан» и «Бир Бол». Число делегатов было ограничено, гостей тоже. Журналистов не приглашали.

Партия «Бир Бол», как и «Замандаш», провела форум в Sheratoon. Рукопожатиями делегаты не обменивались, продемонстрировав новые правила приветствия.

Агитация начинается 4 сентября. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.