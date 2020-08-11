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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Кыргызстанцы прекратили соблюдать санитарные правила

После того как статистика заболеваемости коронавирусом снизилась, кыргызстанцы перестали соблюдать санитарные правила. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, несмотря на то, что статистика смертности заболеваемости снизилась, говорить о стабилизации обстановки рано.

«Еженедельно мы встречаемся с президентом, вчера мы также доложили главе государства об эпидемиологической обстановке, а также о том, как в дальнейшем она может измениться. При этом люди смотрят на снижение статистики и снова нарушают санитарно-эпидемиологические нормы. Мы просим кыргызстанцев мыть руки, не выходить из дома лишний раз без надобности, соблюдать социальную дистанцию, не принимать лекарства без назначения врачей», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162199/
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